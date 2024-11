SZ-Magazin: In wenigen Wochen ist Weihnachten. Seit wann läuft bei Ihnen die Weihnachtsproduktion?

Elisabeth Kreutzkamm: Die ersten Stollen haben wir Ende August gebacken. Die wurden per Schiff in die USA geliefert. Seitdem läuft unsere Produktion auf Hochtouren. Das Gute ist, dass Rosinenstollen sehr lange haltbar sind, so lassen sie sich vorproduzieren. Aber eigentlich beginnt für uns die Weihnachtssaison immer schon im Januar. Da überlegen wir, was wir für den kommenden Herbst und Winter verändern wollen, welche Produkte wir streichen, welche Verpackungen wir brauchen. Aber an Rezepten und Herstellungsweise verändern wir eigentlich fast nie etwas.