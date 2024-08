Wie sich teure Lebensmittel einfach ersetzen lassen

Auf den Auberginenscheiben glänzt das Olivenöl, auf den Spaghetti türmen sich der Parmesan und auf den Salatblättern die Pinienkerne – was für viele Menschen lange selbstverständlich war, ist zuletzt immer schwieriger geworden, denn Nahrungsmittel sind in Deutschland in den vergangenen vier Jahren um rund 30 Prozent teurer geworden, hat das Statistische Bundesamt ermittelt. Besonders drastisch fiel das bei etwa Olivenöl auf, dessen Preis sich seit 2020 mehr als verdoppelt hat. Die Gründe sind unterschiedlich: Dürren, Engpässe für Futter, hohe Energiepreise.