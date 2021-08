Wie gesund sind Veggie-Produkte wirklich?

In kaum einem Supermarkt-Kühlregal fehlen heute Tofu-Burger und Seitan-Würstchen, und auch auf immer mehr Grillrosts brutzeln sie inzwischen. Es scheint, als sei für viele ein fleischloses Leben durch diese Art Ersatzprodukte überhaupt erst vorstellbar geworden. Und es lässt sich auch immer mehr Geld damit verdienen: In den vergangenen drei Jahren stieg der Umsatz von 56 Millionen Euro im Jahr 2018 auf 181 Millionen Euro 2020, und längst sind auch große Fleisch- und Wursthersteller in den Markt eingestiegen und bringen eigene