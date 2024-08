»Wenn man mit der Hand isst, verbindet man sich mit dem Gericht«

Pierre Thiam hat mehrere Kochbücher geschrieben, 2023 erschien »Simply West African: Easy, Joyful Recipes for Every Kitchen«. In New York betreibt er das Restaurant »Teranga« mit zwei Filialen, als Koch berät er auch zwei mit Preisen ausgezeichnete Restaurants in Lagos in Nigeria und in Dakar, der Hauptstadt des Senegals. Auf YouTube gibt es einen TED-Talk von 2017, in dem er über Fonio spricht, das »Wunderkorn« des Senegals. Auch dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem früheren Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki Moon, hat Thiam seine Gerichte schon serviert. Er bezeichnet sich als Aktivist für die westafrikanische Küche.