Schon klar, Skandal, viel zu früh. Meine Tochter hat jetzt ihr erstes Smartphone. Mit gerade mal zehn (in Zahlen: 10). Untergang des Abendlandes, Sodom und Gomorrha. Aber bitte, im Herbst kommt sie in die weiter­führende Schule, man hat uns gesagt, da ­haben von Beginn an alle ein Smartphone. Also lieber jetzt schon Vollbehandlung mit Suchtgefahr und allem Pipapo, dann ist das vielleicht durch, bis die fünfte Klasse anfängt.

Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Was mich mehr beschäftigt,