Schau schau, der Kommissar geht um

A

Absperrband — flattert im warmen Wind, dahinter glitzert das Meer. Im Vordergrund: ratlose, aber stets deutschsprachige Kommissare. Willkommen beim Fernweh-Fernsehen in ARD und ZDF: Elf Auslandskrimireihen gibt es allein in der ARD, sie spielen in Irland, Dänemark, Kroatien, Südtirol, in der Bretagne, in Wien, Amsterdam, Barcelona und Zürich. Dazu kommen jetzt im Sommer Wiederholungen von Donna Leon (Venedig) und der Mordkommission Istanbul. Das ZDF lässt in Stockholm und ebenfalls Wien ermitteln. Deutschland ist also auch im Verbrechen eine Exportnation.