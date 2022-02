Wie Frauen klein gehalten werden

Jeden Tag versucht in diesem Land ein Mann, eine Frau umzubringen. Heute hat es einer versucht. Morgen wird es jemand probieren. Übermorgen wird es einer getan haben.

Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch die Hand eines Mannes, der wahrscheinlich ihr Partner ist oder einmal war. Der gefährlichste Ort für eine Frau in Deutschland ist nicht die dunkle Gasse oder die Clubtoilette, der gefährlichste Ort für eine Frau in Deutschland ist ihr Zuhause. Das sind keine »Familiendramen«,