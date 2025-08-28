»Wer einmal schwer krank war, ist weniger zögerlich, seine Bedürfnisse zu formulieren«

Musik macht Reyhan Şahin schon sehr früh. Bei einem Auftritt in ihrer Heimatstadt Bremen in den Neunzigerjahren beschimpft das Publikum sie als »bitch«, Schlampe, und sie nimmt die Beleidigung in ihre Selbstbezeichnung auf: Lady Bitch Ray. Bekannt wird sie Mitte der Nullerjahre für ihre sexualisierte Rapmusik, die sie über die Plattform Myspace verbreitet. Zwei Millionen Klicks allein im Jahr 2006. Öffentlichkeitswirksam erklärt Lady Bitch Ray ihre Philosophie des Bitchism – der sexuellen Selbstbestimmung – in frivolen, selbst geschneiderten Outfits und benutzt in der Talk-Sendung Menschen bei Maischberger innerhalb von 75 Minuten ganze 75 Sex-Vokabeln, wie die Bild nachzählt.