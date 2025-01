Eine für alle

Fünf Kinder hatte die Frau geboren. Doch vor dieser, der sechsten Geburt, spürte sie eine Angst, so groß wie nie zuvor. Es war Sommer 2023. Vor wenigen Tagen hatte die Frau von einem schweren Gendefekt des Ungeborenen in ihrem Bauch erfahren und sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden.

Jetzt saß sie in der Praxis einer Pränataldiagnostikerin, zum Beratungsgespräch. Sie erzählt davon heute am Telefon, sie weint. Damals war sie in der 17. Schwangerschaftswoche. Das sei spät, sagte die Pränataldiagnostikerin. Für