»Man muss nicht auf alles verzichten, um Entzündungen zu vermeiden«
Rheuma, Adipositas, Neurodermitis: All das, heißt es, würde durch eine antientzündliche Ernährung gelindert. Was ist belegt? Ernährungsmedizinerin Nora Bartholomä über den Hype um antiinflammatorische Lebensmittel, wahre Superfoods und die Frage, wie schädlich Gluten oder Milchprodukte wirklich sind.