Gegen die Welle

Sein Weg ins Büro hat Züge einer Zeitreise, durch die Pandemie zurück. Er bricht nie ohne Blick auf die Zahlen auf, die dritte Welle, was machen die Mutanten. Er sitzt kaum im Auto, als erste Bittbriefe auf dem Diensthandy anbranden, Doktor, ein Impftermin. Er fährt durch Berlin, an Wänden die Parolen des Winters, »Masken runter!« und »Corona – Lüge«. Er grüßt den Wachmann am Eingang seines Amtes, der seit der zweiten Welle dort auf Posten steht, und steigt die Treppen empor, jeder Schritt eine Stufe, jeder Schritt ein Notizzettel an der Wand, der ein Detail der Seuche erklärt: Übertragungswege, Inkubationszeit, Tödlichkeit. So schulten sie während der ersten Welle, wenn Verstärkung kam: einmal die Stufen rauf, eine Einführung in Schritten. Er geht einen Gang entlang und tritt in sein Büro, auf dessen Türschild immer noch alles beim Alten ist.

– Gesundheitsamt –

Amtsarzt / Amtsleiter

Herr Larscheid

***

Als Amtsarzt arbeitete Patrick Larscheid abseits der Aufmerksamkeit. Außer Fachleuten interessierte sich kaum jemand für Trinkwasserhygiene, Infektionsschutz oder das Leichenwesen. Die Seuche hat nicht nur seine Arbeit, sondern auch ihn selbst ins Schlaglicht gerückt, von Anfang an. Damals, vor der ersten Welle, drängten die Amtsärzte aller zwölf Gesundheitsämter Berlins den zaudernden Senat der Stadt zur Aktion. Larscheid war ihr Sprecher. Er machte Eindruck. Da trat ein Beamter mit einem Bart wie ein Musketier vor die Kameras der Abendschau und empfahl nicht, er gab nicht zu bedenken, nein – er verlangte, alle Veranstaltungen abzusagen, alle Lokale zu schließen, aller Leben einzuschränken. Stadt und Senat fragten sich: Wer ist dieser Larscheid?

***

Ein Abend, erste Welle, Ostern 2020. Er klingelt, dritter Stock, Tochter und Sohn öffnen, noch Tränen in den Augen. Er stellt sich vor. Er hat doppelt Dienst heute. Tagsüber, im Amt, arbeitet er sich an den Lebenden ab. Diese Nacht sieht er dazu nach den Toten, als Leichenbeschauer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes, zuständig für eine Hälfte Berlins.

»Erzählen Sie mal«, sagt er.

Und sie erzählen. Wie der Tod kam, und wann. Was die Sanitäter sagten, und wie die

»Ich sag Ihnen jetzt mal, wie es weitergeht«, sagt er. Er achtet solche Augenblicke, der Tod

Als er abrückt, schwelt er wie eine Lunte. Verdacht auf Corona? Das war eine alte Frau, die am Ende ihres Lebens bettlägerig war und eine Lungenentzündung bekam. Das Virus mag neu sein, die Aufgabe des Arztes ist die alte. Auf dem Weg zum Auto lässt er seiner Wut freien Lauf.

»Wer kümmert sich um Kranke, wenn nicht ihre Ärzte?«, sagt er.

»Wie kann sie sagen, sie kommt nicht?«, sagt er.

»Arzt bist du ganz oder gar nicht!«

***

Kaffee. Erst mal Kaffee. Er hat längst einen Vollautomaten im Büro stehen. Auf dem

Er steht in seinem 13., nein, 14., eigentlich schon 15. Seuchenmonat, wenn er von

***

Seine ersten Fälle sind gleich auf dem Gelände, im Bauamt seines Bezirks.

***

Im Büro treiben ihn Töne. Ein Bimmeln, Anruf, Diensthandy, ein

***

Im Sog der ersten Wochen liegt ein unverhoffter

***

Larscheid ist ein raumgreifender Mensch. Er

Einmal taucht am Rande eines Gesprächs

Wer nun denkt, so ein Angeber,

***

Ein Morgen, zweite Welle,

Larscheid fasst sich kurz.

***

Anfangs empfindet

***

Dann zählt

***

Seine

Trotz der langen Tage will er von seinen nächtlichen Leichenschauen nicht lassen. »Egal, wie turbulent mein Leben war«, sagt er, »diese Arbeit war ein Halt.« Einmal die Woche steigt er abends in sein Auto, koppelt Anlage und Handy, meistens klingelt es dann schon.

»Abend, Doktor, Leitstelle«, sagt die Leitstelle.

Er hat aufgegeben, die Anrede richtigzustellen. Er ist Arzt. Aber kein Doktor.

***

Larscheid

Sein

***

Er

Ein Mann, seine Frau ist schwer krank, er möchte ihr einen Impftermin zum Geburtstag schenken, bitte, wenn es hilft: Er habe nach 35 Jahren Ehrenamt im Verein das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen.

Lagezentrum, Anlage: Aktuelles Ausbruchsgeschehen.

Ein Mann, Betreff: Danke für die Zerstörung Deutschlands, Danke für die Menschenversuche, Danke für die Angstmache.

Abstrichteam: Weiterer B.1.1.7-Konta …

… er greift plötzlich zum Hörer, die TelKo, »wenn ich da kurz dazwischengrätschen darf«, sagt er, »das ist ein Missverständnis: Es geht hier um den Paragrafen 23a.«

***

Seine

***

Er

Die

Ingesamt

Im

Schnell

***

Larscheid

Er

***

Als die Welt nach der ersten Welle auf Deutschland und seine Zahlen blickt, schickt die Washington Post zwei Reporterinnen nach Reinickendorf. Sie sollen das Geheimnis des Erfolges ergründen. Sie stellen fest: Es gibt keins. Nur ein Amt, das die altbewährten Methoden der Medizin anwendet. Nur ein Gemeinwesen, das Gesundheit als öffentliche Aufgabe begreift. Und Bürger, die begriffen haben: Um das Virus unter Kontrolle zu halten, ist auch ihr Verhalten ausschlaggebend. Kaum ist der Bericht in den USA erschienen, druckt der Berliner Kurier ein Foto Larscheids und titelt: »Für die Amis ist dieser Berliner ein Corona-Held«.

***

Sein

***

Er

Er arbeitete immer, schon im Studium. Er fuhr Taxi. Er lieferte Koffer für Pan Am aus. Später im Studium preschte er mit Blaulicht durch die Straßen, im Rettungswagen. Er hat die Stadt derart oft durchmessen, sie ist in seinem Gedächtnis nach Erinnerungen gerastert, ein Gitternetz aus Anekdoten und Augenblicken. Die Straße kurz vor Pankow, irrer Einsatz, der Kronleuchter war aus der Decke gekracht. Dort stand die Mauer, da gibt es guten Prasselkuchen, um die Ecke wohnte Albert Einstein, eine Straße weiter beginnt Schweineöde, so nennt er Schöneweide. Sein Handy klingelt.

»Hallo, Doktor, Leitstelle«, sagt die Leitstelle. »Die Polizei hat angerufen. Die warten.«

»Die sollen nicht rumheulen«, sagt er.

***

Seine

Die Corona-Ampel Berlins? »Die Kopplung der drei Werte ist wahllos und ohne inneren Sinnzusammenhang«, sagt er der Berliner Morgenpost.

Corona-App? »Spielzeug für die digitale Oberschicht«, sagt er der Süddeutschen Zeitung.

Seine Schlagworte drängen seine Gedanken dabei in den Hintergrund. Es geht unter, wie genau Larscheid das Geschehen seziert. Er erklärt nicht nur, was das ist, eine Reproduktionszahl oder ein Inzidenzwert, er warnt zugleich davor, sich auf einzelne Kennziffern zu versteifen: Im Kontinuum dieser Krise scheint ihm wichtiger, immer das Ziel im Blick zu behalten – die An­steckungszahlen so niedrig zu halten, dass sie beherrschbar bleiben. Im Grunde wiederholt Larscheid wieder und wieder die eine Wahrheit, die niemand hören will: Simple Antworten, schnelle Lösungen, Wunder­waffen kann es in einer Pandemie nicht geben, dafür ist die Dynamik zu komplex.

Ein Freund warnt ihn: Er, als Beamter, mit seinem Mundwerk, auf allen Kanälen?

Er sieht kein Problem. Er sieht eine Chance. Er ist der Auffassung, die Gesundheitsämter müssen sich mit ihrer Arbeit nicht verstecken. Außerdem gefällt es ihm, seine Gedanken in kernige Aussagen zu gießen. Einen »Ritt auf der Rasierklinge« nennt er es. Also spricht er mit dem Spiegel und der Zeit, mit Funk und Fernsehen, dem Berliner Boulevard. Er findet, seinen wichtigsten Medienauftritt hatte er in einem Erklärvideo: Er erzählt Geflüchteten, in 15 Sprachen übersetzt, was es mit der Impfung gegen Covid auf sich hat.

***

Er

Sein

***

Ein

***

Arbeit

***

Wann war der Moment, an dem er nicht mehr konnte?

»Gab’s nicht«, sagt er.

Nie?

Nie.

Im Amt sei er ja auch nicht alleine, sagt er, alles erstklassige Leute, die Arbeit auf viele Schultern verteilt, also, er stockt.

»Einer trage des anderen Last«, sagt er.

Vers 6, Absatz 2 aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Es ist nicht das erste Bibelwort, das er anführt; seine Rede und sein Witz sind durchwirkt mit Anspielungen auf die Schrift und den Glauben. Larscheid kam im St. Joseph-Krankenhaus auf die Welt, er ist auf die St. Franziskus-Schule gegangen, war stolzer Oberministrant in St. Matthias und ehrfürchtiger Schüler der Jesuiten im Canisius-Kolleg, »eine Sozialisation in der Diaspora«, sagt er. Er ist katholisch, immer noch. Er ringt damit, schon lange. Er ist sich nicht sicher, seit wann genau. Seit der Scheidung von seiner ersten Frau? Länger sogar?

***

An

***

Er

***

Sein

***

Ein

***

Nacht.

Einmal

Ein

***

Zwischendrin, amTreppenabsatz. Zwei Ärztinnen, Larscheid, sie tauschen sich auf die knappe Art von Menschen aus, die unter Spannung stehen. Aber dann bricht sich etwas Bahn.

»Ich merke«, sagt eine Ärztin, »es geht so an die Substanz.«

Mit einem Mal liegt ihr Inneres offen, und sie reden, über ihre Schlafstörungen. Einschlafen, das geht gut. Die Erschöpfung. Aber wehe, sie schrecken aus dem Schlaf. Dann liegen sie wach und sortieren, was steht an, wie schnell, wenn’s nicht klappt, was dann. Der Augenblick währt nicht lange, dann befiehlt die Beherrschung wieder. Später erschrickt Larscheid. Wetteifern sie nun darum, wer schönere Schlafstörungen hat?

***

Er

***

Larscheid

***

Er plant. Er hat auch einen Plan, wenn das alles vorbei ist – die eine Reise nachholen, die ihm die Pandemie als Erstes raubte: mit dem Nachtzug nach Venedig, seine Frau, seine jüngste Tochter und er. Auch seine Frau arbeitet sich am Virus ab, sie ist Epidemiologin. Sie haben sich in einer Arbeitsgruppe verliebt, über die Chancen der digitalen Weiter­gabe von Leichenschauscheinen.

Die verfallene Fahrkarte für den Nachtzug hängt zu Hause an der Pinnwand, ein vergilbtes Licht am Ende des Tunnels.

***

Morgen.

Sie

***

Manchmal,

Sein

***

Im 101er, dem Raum, in dem sie in diesem bitteren Winter, mit Schutzmasken vermummt, von der zweiten bis zur dritten Welle tagten, draußen minus zehn Grad, drinnen alle Fenster aufgerissen, steht eine Tafel, darauf die Worte:

Weitermachen!

Bitte

***

Sein

***

Er tritt aus dem Schlafzimmer einer Toten.

»Schaffen Sie das, die Nacht?«, fragt er.

»Klar«, sagt die Tochter schnell.

»So klar ist das nicht«, sagt er.

Sie beginnt zu weinen.

»Ich kann«, sagt sie, »mich jetzt vor Ihnen nicht so zurückhalten.«

»Sie müssen sich vor niemand zurückhalten«, sagt er. »Ihre Mutter ist gerade gestorben.«

Sie weint.

»Es tut mir so unendlich leid«, schluchzt sie, »dass Sie das mitkriegen.«

»Ich bitte Sie«, sagt er. »Alles in Ordnung. Auch, wie es Ihnen jetzt geht.«

Später,

***

TelKo, alle am Ende. Letzte Wortmeldung, eine Stimme macht Mut: »Steter Tropfen höhlt vielleicht den Stein!«

»Gutta«, murmelt er, »gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. Wie das richtig heißt.«

Er legt auf. Latein. Latein liebt er.

»Steter Tropfen, das ist etwas verkürzt, das klingt im Original viel poetischer: Der Tropfen höhlt den Stein nicht durch Kraft, sondern durch beständiges Fallen.«

***

Dritte Welle. Larscheid bekommt eine Anfrage der heute-show, der Satiresendung des ZDF. Die Sendung plant einen Beitrag, überlastete Gesundheitsämter, aber jetzt kommt die Kavallerie, jetzt hilft die heute-show aus. Larscheid zögert. Der Ritt auf der Rasierklinge. Er sagt zu. Das Kamerateam filmt Larscheid in seinem Büro.

Vielleicht,

»Na,

Und

Larscheid

Könne

***

Wenige

***

Frage. Auch diese Frage wurde, wie alle in diesem Artikel, vor dem Beginn des Disziplinarverfahrens gestellt. Wenn er einen Wunsch frei hätte, wenn der Amtsarzt Larscheid alle Macht hätte, eine Sache in der Pandemie zu ändern – was wäre es?

Er schweigt lange.

»Ich würde«, sagt er schließlich, »gerne versuchen, alle Menschen, die mit dieser Pandemie zu tun haben, auf den gleichen Erkenntnisstand zu bringen. Damit sie Entscheidungen treffen, die von Vernunft geleitet sind.«