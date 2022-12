»Wichtig ist, dass sich der Andere nicht in die Ecke gedrängt fühlt«

SZ: An Weihnachten versammelt sich die ganze Familie. Haben Sie das Gefühl, es gibt so etwas wie einen Gute-Laune-Zwang?

Petra Beschoner: Die implizit vermittelte Erwartung, dass man über die Weihnachtsfeiertage eine schöne Zeit zusammen hat, gibt es immer schon. Unsere Vorstellung von einem gelungenen Fest ist sehr durch die Öffentlichkeit und Medien geprägt – da sieht man meist glückliche Familien und alle freuen sich auf das Fest. In belasteten Familien ist dieser Wunsch nach der perfekten Feier oftmals noch größer – und Konflikte werden stärker unter den Teppich gekehrt.