Wie man bei einer Panikattacke helfen kann

Tag zwei beim Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit. Derselbe große Gruppentisch mit Kaffee, Tee und selbst gebackenem Kuchen, dieselben Menschen – Manager, Pädagoginnen, jung, alt. Wir kennen uns erst wenige Stunden, aber es ist fast, als sähe man Freunde wieder. Gestern haben wir darüber gesprochen, was psychische Gesundheit und Krankheit ausmacht und wie wir jemandem beistehen können, der an einer Depression leidet oder suizidal ist. Wir haben zusammen gezweifelt, Unsicherheiten geteilt, gelernt. (Die Erkenntnisse des ersten Tages lesen Sie hier.) Das schweißt zusammen. Jetzt erfahren wir, was wir bei Angststörungen, Psychosen und Substanzmissbrauch tun können.