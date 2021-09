SZ-Magazin: Als Mediziner beschäftigen Sie sich mit Therapien gegen Krebs und für eine bessere Wundheilung. Bekannt sind Sie in den USA aber vor allem für Ihr Buch, in dem es um Ernährung geht: den Bestseller Eat to beat disease. Wie gehört das in Ihrer Arbeit zusammen, Medizin und Essen?

William W. Li: In meiner medizinischen Arbeit ging es primär darum, neue Behandlungsmöglichkeiten rund um die Angiogenese zu entwickeln, also um die Entstehung neuer Blutgefäße. Die bilden ein mehr als 100 000 Kilometer langes Netzwerk in unserem Körper, um jede Zelle und jedes Organ mit Sauerstoff zu versorgen. Gibt es nicht genug Blutgefäße, können Organe wegen Sauerstoffmangels absterben. Gibt es zu viele Blutgefäße, können sich daraus schwere Krankheiten wie Krebs, Alzheimer oder auch ein Herzinfarkt entwickeln. Mit der Angiogenese hält unser Körper die Produktion von Blutgefäßen in einem gesunden Gleichgewicht. Irgendwann wurde mir klar, dass das, was ich in meiner Forschung tat, zwar hilfreich, aber reine Symptombekämpfung war – und überlegte, welchen Ansatz man verfolgen könnte, um die Ursachen frühzeitig zu bekämpfen.