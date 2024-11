»Wir als Wohlstandsgesellschaft misshandeln unsere Herzen«

SZ-Magazin: Frau Deisenhofer, was ist ein gesunder Herzrhythmus?

Isabel Deisenhofer: Den gesunden Herzrhythmus, so wie Mutter Natur ihn vorgesehen hat, nennt man Sinusrhythmus. Das Herz hat zwei Vorhöfe und zwei Hauptkammern. Im rechten Vorhof sitzt der Sinusknoten, er regelt unsere Pulsgeschwindigkeit. Bei Aufregung oder wenn wir im Stress sind, wird der Puls schneller, wenn wir in Ruhe sind, wird er langsamer. Im Lehrbuch steht, zwischen 60 und 80 Schläge pro Minute seien der normale Ruhepuls. Aber aus der Praxis wissen wir, dass es alle möglichen Variationen gibt. Etwa 82 Schläge pro Minute. Oder nur 44, so ist’s zum Beispiel bei mir.