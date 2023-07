»Das Blut verrät uns Essenzielles über den Zustand des Körpers«

Herr Osterhaus, keine andere Substanz unseres Körpers verrät uns so präzise, wie gesund wir sind. Warum können wir aus dem Blut so viel herauslesen?

Blut ist die Trägersubstanz für alle Stoffe, die in unserem Körper eine Funktion erfüllen. Hormone, Blutzucker, auch die Nährstoffe, das heißt Eiweiße, Proteine und Fette. All das befindet sich im Blut. Man kann die Blutgefäße als Straße begreifen, die all diesen Dingen ihren Weg von A nach B ebnet, von Organ zu Organ, von Körperteil zu Körperteil. Das Hormon Insulin zum Beispiel wird in der Bauchspeicheldrüse produziert, soll aber im ganzen Körper wirken, dafür braucht es das Blut als Transportmedium. Weil das Blut so viele Stoffe enthält, verrät es uns Essenzielles über den Zustand unseres Körpers — wo die Ursachen für Energielosigkeit liegen zum Beispiel, für Konzentrationsschwierigkeiten, oder warum wir Probleme beim Abnehmen haben.