23. Juli 2024

Gesundheit

Herzinfarkt! Hirntumor! Ganz sicher!

Unsere Autorin macht sich wie viele Menschen große Sorgen um ihre Gesundheit – und sitzt oft ohne Not in der Notaufnahme. Bei einem Psychologen versucht sie herauszufinden: Bin ich Hypochonderin? Ist das gefährlich? Und was hilft gegen meine Krankheitsangst?