»Medizin ist ein öffentliches Gut, jeder muss sich das ­leisten können«

Wie lassen sich Medikamente gegen ­Covid-19 weltweit schnell verfügbar machen? Und wie bekommt man Firmen dazu, an den ­wichtigsten Mitteln zu forschen, nicht an den ­profitabelsten? Ein US-Aktivistenpaar hat die Antworten – und enthüllt dabei, was in der Pharma-Industrie falsch läuft.