Wie ungesund ist unsere Kleidung?

SZ-Magazin: Herr Nebel, viele können es gar nicht abwarten, neugekaufte Sachen sofort anzuziehen. Aber sollte Kleidung vor dem Anziehen immer erst mal gewaschen werden?

Kai Nebel: Grundsätzlich ist das natürlich ratsam. Oft ist die Kleidung ja in Plastikfolie verpackt, das riecht schon nicht sehr appetitlich, wenn man die aufmacht. Außerdem haben das neue T-Shirt ja womöglich vorher zig Leute in den Händen gehabt, beim Konfektionieren, beim Verpacken, im Laden. Allein aus hygienischen Gründen sollte man die Sachen also waschen. Gerade Bett- und Unterwäsche, die direkt in Kontakt mit der Haut kommt.