Was ist das Geheimnis eines langen, gesunden Lebens?

SZ-Magazin: Frau Roider, mittelalte Tech-Milliardäre wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg oder Peter Thiel stecken gerade sehr viel Geld in die Longevity-Forschung, also die Frage, wie der Mensch besonders lange lebt. Wollen sie den Göttern gleichen? Oder sehen sie einfach eine große Chance auf Rendite?

Vielleicht ein bisschen was von beidem. Es ist einerseits der wahrscheinlich größte Markt unseres Jahrhunderts …

… weil im Jahr 2050 schon 3,2 Milliarden Menschen über 60 Jahre alt sein werden?

Genau. Und wenn du sehr viel Geld hast, aber plötzlich merkst, dass eine Krankheit alles zunichte machen könnte, siehst du als Investor neben einem wirtschaftlichen sicher auch einen persönlichen Vorteil.