»Es geht darum, Gutes im eigenen Leben anzuzetteln«

SZ-Magazin: Frau Karel, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie sich einen Lichterkranz aufsetzen, um Ihren Kindern zu signalisieren, dass Sie konzentriert arbeiten wollen. Ernsthaft?Eva Karel: Das ist ein Blumenkranz mit LED-Beleuchtung. Wenn mir eine Idee kommt, die ich unbedingt aufschreiben will, kommt der zum Einsatz. Meine Söhne wissen dann: Nicht stören – aber es wird nicht lange dauern. Ich kann das sehr empfehlen, sich etwas Schickes zuzulegen, mit dem man seinen Pappenheimern die eigenen Grenzen kommuniziert.

Ein erster Schritt, um psychisch stabil und gut gelaunt durchs Leben zu kommen?

Menschsein ist eine unperfekte Angelegenheit. Ich finde es sogar entlastend, zu sagen: Menschsein ist zach. Statt die ganze Zeit verbissen durchzudreschen, sollten wir versuchen, den Ritt zu genießen. Dafür ist Humor der Schlüssel.