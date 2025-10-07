»Viele Cremes können die Probleme bei Rosazea verstärken«

SZ-Magazin: Weil das Thema Hautpflege in den sozialen Medien so präsent ist, liest man dort auch sehr viel über die Hautkrankheit Rosazea. Wie viele Menschen kommen zu Ihnen, weil sie denken, sie seien davon betroffen?

Maja Ann Hofmann: Es werden tatsächlich immer mehr, gerade die Anzahl der Männer steigt. Früher waren es vor allem Frauen, die Hilfe suchten. Grundsätzlich haben etwa zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung Rosazea. Vor allem Frauen ab 30 Jahren sind betroffen. Oft entsprechen sie dem keltischen Hauttyp, haben also sehr helle Haut und blonde oder rötliche Haare.

