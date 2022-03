Der ultimative Sauna-Guide

SZ-Magazin: In Krimis ist die Sauna ein gefährlicher Ort. Haben Sie erlebt, dass jemand in der Sauna gestorben ist?

Rolf Pieper: Ich selbst nicht, aber ich musste leider schon zu drei, vier Todesfällen Stellung nehmen. Das ist allerdings schon eine Zeit her – und für die Zeitspanne von dreißig Jahren ist das wenig.

Woran kann man in der Sauna sterben?

Manche Menschen bekommen in der Sauna einen Kollaps, mitunter auch durch zuviel Alkohol, und wenn sie dann nicht rechtzeitig rauskommen, kann das zu starken, manchmal sogar tödlichen Verbrennungen führen. Aber seit etwa 15 Jahren gibt es in allen öffentlichen Saunen in Deutschland für Sauna-Meister das strikte Gebot, alle 30 Minuten einen Rundgang zu machen, um kollabierte Leute rechtzeitig zu finden.