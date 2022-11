Frau Albrecht, eigentlich sind Sie ja ausgebildete Tänzerin. Doch schon während ihrer Zeit an der Tanzschule gaben Sie parallel Stretchkurse. Was war Ihr Erweckungserlebnis?

An der Tanzschule verstand ich einfach nicht, warum manche Mitschüler keinen Spagat machen konnten. Niemand hatte eine Erklärung für mich. Heute weiß ich, da spielen die drei Gs eine Rolle: Genetik, Geschlecht und Gewohnheit. Wie dehnbar jemand ist, hängt stark vom Aufbau des Bindegewebes und der Muskulatur ab. Und vom Geschlecht: Frauenkörper haben wegen des Östrogens eine andere Zusammensetzung zwischen Bindegewebe, Muskulatur, Fett und Wasser. Sie sind deshalb weicher und somit dehnbarer. Zudem fällt es Menschen, die Dehnübungen gewohnt sind, leichter, diese auszuführen. Damals, naiv wie ich war, dachte ich mir: Ja gut, wenn die den Spagat nicht können, muss ich denen das zeigen. Also habe ich eine Beweglichkeitsstunde entwickelt.