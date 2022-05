»Nur wenige können eine anatomisch korrekte Vulva zeichnen«

Sie lesen nun Teil 2 unseres Schwerpunkts zur Intimgesundheit. Teil 1 über die männliche Intimpflege und die Besonderheiten des Penis lesen Sie hier. Wollen Sie auch in Zukunft Geschichten, Ratgebertexte und Interviews über Gesundheit, Fitness, die richtige Ernährung und das generelle körperliche Wohlbefinden lesen, abonnieren Sie doch unseren Gesundheits-Newsletter, der Sie wöchentlich auf dem Laufenden hält.



SZ-Magazin: Frau Mangler, die meisten Menschen würden das weibliche Geschlechtsorgan als Vagina bezeichnen.

Mandy Mangler: Das ist ein denkbar unkorrekter Begriff, der überhaupt nicht die Anatomie der Frau abbildet. Die Vagina ist nur ein langweiliger Muskelschlauch ohne jegliche Nervenenden, der Vulva und Uterus miteinander verbindet und in den der Penis eingeführt wird, wenn man penetrative Sexualkontakte hat. Das Geschlechtsorgan der Frau ist die Vulva. In der Vulva finden sich unter anderem die Klitoris, die Vulvalippen und einige Drüsen. Die Klitoris ist das weibliche Sexualorgan. Bezeichnet man das primäre Sexualorgan der Frau als Vagina, ist das so, als würde man zum männlichen Genital nicht Penis sagen, sondern Hoden oder Vorhaut.