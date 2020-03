Was darf es sein? 

Der Abend hatte eigentlich schon Wochen vorher begonnen, mit einer ziemlich brillanten Idee. »Geh halt mal raus!«, hatte eine Freundin zu mir gesagt. Sie fand, ich solle mal gucken, was in der Welt so los sei. Na ja, in München halt. Eine Idee, die ich mir in der folgenden Zeit immer mal wieder hervorrief, dann wieder verwarf und schließlich als so banal einstufte, dass man sie entweder umsetzte oder es bleiben ließ. Ich zog mich also an und ging