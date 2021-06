Ostalgie oder Verheißung?

Eine Bekannte hat mir von einem Cocktail namens »Grüne Wiese« erzählt. Ich hatte nie davon gehört. »Ein Partycocktail in der DDR«, erklärte sie, »eine Mischung aus Sekt, Orangensaft und Blue Curaçao, populär in den Achtzigerjahren«. Als ich sie darauf hinwies, dass sie Anfang der Neunziger in Oberbayern aufgewachsen sei, sagte sie, dass ihr erster Freund aus dem Osten gekommen sei und das Zeug bis weit ins 21. Jahrhundert hinein ge­trunken habe. Ein klarer Fall von Ostalgie: Als die blühenden Landschaften sich nicht einstellen wollten, galten Ost­produkte ein paar Jahre lang als cool. Auf einmal sagten auch Menschen aus Stuttgart »Broiler« statt »Hähnchen«, mehr als sechs Millionen Deutsche rannten ins Kino, um Good Bye, Lenin! zu sehen, und die ostdeutsche Zigarettenmarke Juwel warb mit dem Slogan: »Ich rauche Juwel, weil ich den Westen schon getestet habe«.