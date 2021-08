Das Ich auf der Zunge spüren

Die Beziehung zwischen Mensch und gefrorenem Wasser ist innig, und in den meisten Fällen beginnt sie sehr früh. Es reicht, einem Kind einen Eiswürfel in die Hand zu drücken, und schon geht es los, voller Begeisterung für die Möglichkeiten, voller Ehrfurcht für das durch Temperatur transformierte Element, voller: Wow. Mein Sohn ließ den ersten Eiswürfel seines Lebens kurz über die vom Spielplatz sandigen Fingerchen glitschen, dann steckte er ihn in den Mund. Seine Augen wuchsen auf die Größe von Tellern