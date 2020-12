»Wie soll ich in meinem Alter sonst Männer kennenlernen, ich gehe schließlich nicht mehr in Diskos!«

Sabine, 51:

Natürlich hatte ich während des Lockdowns mehr Zeit als sonst auf Dating-Portalen verbracht, um nach möglichen Partnern zu suchen, weil ich viel öfter zu Hause saß. Ich konnte mich ja weder mit meiner Spielegruppe noch mit meiner Essensgruppe treffen oder ins Fitnessstudio gehen. Corona engt einen schon sehr ein. Manche Männer schrieben in dieser Zeit sogar in ihr Profil, dass es jetzt wenig Sinn mache zu chatten, man könne sich ohnehin nicht treffen. Das verstehe ich nicht, die können doch die Funktion »pausieren« auf den Portalen einstellen! Trotzdem hatte ich mich in den Wochen des Lockdowns mit drei Männern verabredet. Mit einem fuhr ich Rad im Stadtpark, mit den beiden anderen saß ich auf einer Parkbank. Einer brachte sogar einen Zollstock mit, um den Sicherheitsabstand auszumessen. Meine Güte! Dass auf einer Parkbank ein Meter fünfzig Abstand herrschen, wenn ich an einer Ecke sitze, er an der anderen, lässt sich doch leicht abschätzen. Aber die Männer zwei und drei waren ohnehin nichts für mich, mit Nummer eins hätte ich gern weiter gemacht, bei ihm hat es leider nicht gefunkt; er sagte zwar, ich hätte einen tollen Charakter, doch war ich ihm zu korpulent. Korpulent! Ich dachte, das sei ein Begriff, der nur für Männer angewendet wird. Gut, ich habe ein paar Pfund zu viel auf den Hüften, aber ich bin doch keine 180-Kilo-Frau, außerdem kann jeder auf meinen Bildern bei den Dating-Portalen sehen, ob ich schlank bin oder nicht.

Ich bin nicht gern Single. Darum möchte ich auch mit einem Mann zusammenziehen, im Rentenalter will ich nicht allein rumsitzen. Aber die Männer zwischen fünfzig und sechzig, das ist so mein Beuteschema, können sich oft gar nicht vorstellen eine Wohnung zu teilen. Ob das daran liegt, dass viele geschieden sind und ihre Kinder aus dem Haus, weiß ich nicht. Ich war zehn Jahre verheiratet, hatte anschließend elf Jahre einen Freund, dann wieder einen, das ging ein Jahr, die habe ich alle im »echten Leben« getroffen, einer war der Gärtner meiner Großmutter. Meinen bisher letzten Partner habe ich vor ziemlich genau einem Jahr über ein Dating-Portal kennengelernt, mit ihm war ich acht Monate zusammen. Und jetzt suche ich wieder einen.

Die Dynamik ist schon anstrengend: Manchmal melden sich die Männer nicht, die man anmailt, manchmal telefoniert man miteinander, manchmal stellt sich heraus, dass einer nur Sex will

Weil ich in meinem Alter schwer andere Männer kennenlerne, bin ich auf drei Portalen angemeldet, jedoch nie gleichzeitig, ich schließe auch jeweils nur einen Vertrag über einen Monat ab. Das ist zwar teurer als ein Vertrag über sechs Monate, aber ich muss zwischendurch immer pausieren, die Dynamik ist schon anstrengend: Manchmal melden sich die Männer nicht, die man anmailt, manchmal schon, manchmal telefoniert man miteinander, manchmal stellt sich heraus, dass einer nur Sex will. Außerdem kann es ja sein, dass ich in Monat eins meinen Traummann finde, dann müsste ich noch fünf weitere Monate zahlen, nee. Meine Ansprüche an einen Mann sind nicht sehr hoch, finde ich: Außer dass er zwischen fünfzig und sechzig sein sollte, muss er eine eigene Wohnung und einen Job haben, ziemlich egal, welchen. Noch bei Mutti oder in einer WG leben und Hartz IV beziehen, das ist nichts für mich, dafür stehe ich selbst viel zu sehr im Leben.

Was mir auffiel: Während des Lockdowns gab es keine Sonderangebote bei den Dating-Portalen wie sonst häufig. Ich glaube, das haben die Plattformen mit Absicht gemacht, schließlich verdienen sie in solchen Zeiten am besten. Gut, dass sich vieles normalisiert. Mit meiner nächsten Verabredung treffe ich mich wieder im Café.

Wolfgang, 66:

Meine erste Suche auf verschiedenen Dating-Portalen begann Ende März, in der Hochzeit des Corona-Lockdowns, und zwar genau deswegen. Ich kann ja nicht warten, bis alles vorbei ist. Ich wusste schon im Frühjahr, dass sich die Umstände dieser Pandemie wohl über Jahre hinziehen werden. Da habe ich mir gedacht, man muss rechtzeitig die Sache angehen, denn eine Pandemie zu überstehen, kann man am besten zu zweit im Garten, nicht allein.

Ich bin ein rationaler Mensch. Mit 66 Jahren habe ich natürlich schon alle Facetten des Lebens kennengelernt und mir überlegt: Was will ich eigentlich mit den letzten 20 Jahren meines Lebens? Für mich ist Zweisamkeit das vordringliche Bedürfnis. Ich war 33 Jahre verheiratet, habe drei Söhne und wurde 2019 Witwer. Meine Frau ist an Krebs gestorben. Den Schmerz darüber habe ich schon vor ihrem Tod verarbeitet, denn er war absehbar. Anschließend habe ich alle Regularien beibehalten und auf die Reihe bekommen, habe als Mensch funktioniert, war durchaus zufrieden, aber eben allein. Darum habe ich mir relativ schnell gesagt: Da fehlt was. Ich muss mir eine neue Beziehung suchen, die ich jedoch nicht dem Zufall überlassen will.

Ich habe ungefähr hundert Fotos von mir gemacht, mal mit Helm, mal ohne, mal von der Seite, mal vor meinem Oldtimer. Meine Schwiegertochter hat vier davon ausgesucht

Nachdem mein Entschluss feststand, habe ich erstmal gegoogelt wie Dating-Portale funktionieren, was sie kosten, welche die besten Bewertungen bekamen. Ich habe mich über unterschiedliche Dating-Portale informiert und mich dann letztendlich für Zweisam.de entschieden. Ich habe außerdem ungefähr hundert Fotos von mir gemacht, mal mit Helm, mal ohne, mal von der Seite, mal vor meinem Oldtimer. Meine Schwiegertochter hat vier davon ausgesucht. Ich meine, da kommt es ja auf Nuancen an. Dass mir Wandern, Tischtennis, Rad- und Motorradfahren wichtig sind, habe ich geschrieben, Romantik auch, dass ich noch arbeite und Weiblichkeit eine große Rolle spielt; es ist schließlich nicht nur vielen Frauen wichtig, dass man sich berühren kann. Und dass ich Techno und Electropop liebe. Als ich mit meiner jetzigen Lebenspartnerin erstmal telefonierte, stellte sich raus, dass sie diese Musikrichtung überhaupt nicht kannte, lustig, nicht? Ich habe ihr dann erklärt, dass Kraftwerk die wichtigste Band dieser Gattung überhaupt ist.

Schnell wurde mir klar, dass es völlig sinnlos ist, auf mehreren Portalen gleichzeitig unterwegs zu sein, denn es minimiert die Qualität der Auswahl, weil sie zu oberflächlich bleibt. Obwohl ich zu Beginn eine ganze Reihe interessanter Gespräche geführt hatte, entschied ich mich: Drei Kontakte zu Frauen gleichzeitig sind genug, jeder Typ hat eine andere Ansprache nötig, man kann nicht immer nur einen Standardsatz schreiben. Meine jetzige Lebenspartnerin gehörte nicht zu den Dreien, was auch daran lag, dass ich mich Ende März und sie sich erst Ende April angemeldet hatte.

Sie hat mir ein Iike geschickt und bei ihrem Profil stand: »Wenn du antwortest, dann bitte nicht ohne einen Satz über dich zu schreiben.« Da dachte ich, oh, das ist aber klug. Auch ihr Bild hat mir sehr gefallen, sie hat mich direkt angeschaut, so als ob sagen wollte: »Du kommst jetzt und nimmst mich mit.« Obwohl ich mich eigentlich mit keiner Frau treffen wollte, die hundert Kilometer von mir entfernt wohnt, machte ich bei ihr eine Ausnahme und schrieb ihr. Sie antwortete sofort. Relativ schnell hat sich unsere Kommunikation vom Chatten aufs Telefon übertragen, drei Wochen lang haben wir täglich telefoniert, daraus hat sich schon eine Art tiefe Beziehung entwickelt. Sie fand meine Stimme gut und hat gesagt, ich solle Radiosprecher werden, und dass die von mir im Anforderungsprofil angegebenen Aktivitäten ihre Vorstellungen noch ein bisschen überschreiten würden.

Nach zwei Stunden kam der Kellner und meinte, jetzt müssten wir mal was bestellen

Mitte Mai trafen wir uns auf der Hälfte der Strecke in einer Eisdiele. Eigentlich wollten wir einen Wanderweg gehen, blieben aber in der Eisdiele und quatschten drei Stunden. Nach zwei Stunden kam der Kellner und meinte, jetzt müssten wir mal was bestellen. Wir haben dann jeder einen Kaffee getrunken, später noch ein Eis gegessen. Wie abgemacht, hatte ich mich ordentlich angezogen, nicht wie ein Gentleman, sondern sportlich, also keine Krawatte und keine Jogginghose, mehr modern-leger. Nach unserem Treffen in der Eisdiele ist sie ein paar Tage zu mir gekommen, ich anschließend ein paar Tage zu ihr. Der Lockdown war ja Mitte Mai weitestgehend aufgehoben.

Was ich erst später erfuhr: Meine neue Partnerin war nur 48 Stunden aktiv auf dem Dating-Portal, denn sie hatte schon vor unserem ersten Treffen entschieden: Der ist es. Auch ein Treffen mit einem anderen sagte sie nach unserem Kennenlernen ab. Ich war insgesamt sechs Wochen aktiv. Ich habe gegoogelt, wie man sich abmeldet, denn ich bekam noch Emails und fürchtete: O Gott, wenn sie das jetzt sieht! Sie sagte, wenn Du dich jetzt abmeldest, mache ich das auch.

Wir sind ein Paar. Ich würde sie heiraten, weiß aber nicht, ob wir nicht einen Großteil unseres Einkommens verlören, wenn wir beide auf unsere Witwenrente verzichten müssten. Andererseits kosten zwei Wohnsitze auch viel Geld. Ich werde mich mal erkundigen, ob es steuerlich absetzbar ist, wenn wir heiraten und dennoch zwei Wohnsitze behalten, weil sowohl sie als auch ich arbeiten. Jetzt fahren wir erstmal zusammen zwei Wochen weg. Alles andere lassen wir auf uns zukommen.

Renate, 63

Ich weiß einfach, dass Wolfgang der richtige Mann für mich ist. Ich mochte, was er in sein Anforderungsprofil geschrieben hat und als wir telefonierten, gefiel mir, wie er gesprochen hat. Ich meine, jeder Mann kann irgendwie sprechen, aber nur wenige können sich ausdrücken oder auch mal zuhören. Aus zwei Gründen habe ich mich überhaupt auf einem Dating-Portal angemeldet. Der eine war Corona: Denn wie einsam man ist, wurde vielen erst durch Corona klar, auch mir, man konnte sich ja nicht einmal mehr mit seinen Freundinnen treffen. Und wie soll ich in meinem Alter Männer kennenlernen, ich gehe schließlich nicht mehr in Diskos! Der zweite Grund war meine persönliche Situation: Ich bin Witwe, habe Kinder und Enkel. Und ehe man sich versieht, ist man in einer Rolle, in der man die eigenen Kinder fragt, ob man samstags ausgehen darf oder auf die Enkel aufpassen soll.

Mein Plan war es eigentlich ab 55 mit meinem Mann nur noch in der Welt rumzureisen. Aber ich bin mit 55 Witwe geworden, mein Sohn studierte noch Jura, ich musste ihn unterstützen, meine Tochter bekam ein uneheliches Kind, also habe ich auch sie finanziell unterstützt und weiterhin gearbeitet. Irgendwann habe ich begonnen nachzudenken, ob ich vielleicht auch ein Recht auf ein Eigenleben habe, und beschloss in einer Nacht- und Nebelaktion mich auf einem Dating-Portal anzumelden. Mein Sohn hat das nach der Trennung von seiner Partnerin gemacht, für viele meiner Arbeitskolleginnen sind Dating-Portale etwas völlig normales. Ich habe also in einer Pause meiner Nachtschicht - ich bin Krankenschwester - gegoogelt und bin auf zweisam.de gestoßen, das hat mir gleich gut gefallen, die Handhabung war einfach, der Preis in Ordnung. Für das Ausfüllen des Profils habe ich vielleicht zehn Minuten gebraucht, dann habe ich meinen Mundschutz abgezogen, mit meinem Handy ein Selfie gemacht und hochgeladen, andere Fotos reichte ich am nächsten Tag nach. Ich war mir sicher, ich will mein Leben ändern, aber es ändert sich nichts, wenn ich es nicht ändere. Ich hatte mich für drei Monate angemeldet, mich aber schon nach 48 Stunden wieder abgemeldet. Wegen Wolfgang.

Nächsten April will ich endgültig aufhören zu arbeiten. Und dann endlich reisen. Wolfgang könnte ja schon länger aufhören, aber er ist ein Mann, er würde sicher keine Erfüllung finden beim Plätzchen backen. Ich lasse gerade in meinem Haus eine kleine Wohnung für mich einbauen. Im großen Rest kann meine Tochter mit ihrem Kind leben. Ich will keinen Garen mehr haben, will mich um nichts mehr kümmern. Meine kleine Wohnung werde ich in jedem Fall behalten. Trotz Wolfgang.