Lichterketten im Kopf

Als Béatrice Dalle und Jean-Hugues Anglade 1986 Tequila Rapido tranken, war ich noch zu jung für Spirituosen, und auch für alles andere, was die da auf der Leinwand machten. Ich sah den Film Betty Blue erst Anfang der Neunziger, aber was Tequila Rapido ist, lernte ich dann doch schon im Sommer 1988, als die 10a auf Klassenfahrt in der Provence unterwegs war. Das war alles viel weniger dramatisch als die sexuell aufgeblasene Geschichte von Betty und Zorg, es gewitterte auch eigentlich nie, aber ein bisschen Aufregung war schon, wir waren alle gerade mal 16, wenn überhaupt, und wir waren auf Grand Tour.