In München gibt es gutes Bier von der Augustiner Brauerei, guten Fußball vom FC Bayern und guten Schmuck von Saskia Diez. Letztere hat sich über die Jahre auch weit jenseits der Landeshauptstadt einen Ruf erarbeitet für feine, durchdachte und kreative Goldschmiedekunst. Wir verlosen heute ein Schmuckset bestehend aus zweierlei Ohrringen und einem Täschchen. Die Griffe der kleinen »Mash Bag No 3«-Abendtasche lassen sich wie Armreifen tragen, so dass man die Hände frei hat fürs Gläser- oder Händchenhalten. Die Mesh-Earcuffs sind dekorativ und leicht, somit ebenfalls praktisch zum Ausgehen. Deutlich ausgefallener und ein absoluter Hingucker sind die Mesh-Earrings.