Scharfer Schnitt

Wer sehr gut kochen möchte, braucht neben besten Zutaten und Rezepten auch scharfe Messer. Der letzte Punkt wird oft vergessen in der Hobbyküche. Darum verlosen wir diese Woche drei Mal je ein Messerset des Outdoor Spezialisten »Petromax«. Die Messer werden in Solingen handgefertigt, eine individuelle Oxidschicht macht jedes Messer zum Unikat. Die Klingen aus rostfreiem Stahl werden von Hand in Öl gehärtet, dadurch sind sie besonders robust für den täglichen Gebrauch – speziell für die Draußen-Küche.