Kleine Klötzchen, großer Spaß

Das Feedback der Kinder zu den Geschenken fiel nur so mittelgut aus, Sie wollen nachlegen? Oder liegt der Fall anders, und Sie brauchen etwas, um den Nachwuchs von den technischen Geräten wegzulotsen? So oder so wäre dieses Gewinnspiel eine gute Wahl. Wir verlosen diese Woche ein Familienwochenende im »Legoland Resort« in Günzburg, mit Eintritt für zwei Erwachsene und zwei Kinder sowie einer Übernachtung mit Frühstück in der Legoland Waldabenteuer Lodge.