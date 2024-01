Die Qualität einer Unterkunft bemerkt man ja oft an den kleinen Dingen. Im Fall des »Moun10« an den sehr, sehr kleinen Dingen. Etwa an der Sache mit der winzigen gebrochenen Achse meines Fingerboards, das man im Souvenir-Shop gegenüber der Rezeption kaufen kann. Mit diesen Mini-Spielzeug-Skateboards kann man im Fingerboard-Skatepark im ersten Stock des Hauses spielen. Dort ging mir das eben erst gekaufte, 13 Euro teure Skateboardchen kaputt – und als ich das reklamierte, holte die Rezeptionistin einen Mini-Schraubenzieher hervor und montierte eine neue Achse dran. Kostenlos.

Die großen Dinge in der 2019 eröffneten Jugendherberge »Mount10« stimmen aber auch: der nahe Garmischer Hausberg (Skipiste und Lift in Laufweite), der Blick aus der Hostel-Sauna-Fensterfront auf die Zugspitze, das ­familienfreundliche Zimmer mit Stockbett für zwei Kinder sowie Doppelbett für die Eltern und breitem Fenstersims-Sitzeck zum Lesen und Rausschauen. Alles wirkt noch neu, gut eingerichtet, verspielt, bunt.

Das »Moun10« ist also eine jener modernen Jugendherbergen, die wenig mit den Jugendherbergen verbindet, die ich als Schüler verflucht habe, weil die Betten alt und muffig, das Essen lieblos und das Personal kinderfeindlich war. Im »Moun10« war mit uns auch eine Kinder-Eishockeymannschaft aus Köln im Frühstücksraum, der für alle genug Ecken zum Essen und Spielen und Abhängen hat. Und so empfehle ich das »Moun10« für 1 bis 30 Personen von 1 bis 99 Jahren.

MOUN10 Jugendherberge

Lagerhaus-straße 2

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel. 08821/75 42 90

EZ ab 89 Euro, Mehrbettzimmer ab 49 Euro/Nacht

E-Mail: moun10@jugendherberge.de