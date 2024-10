Hier werden Sie zum Wein

Ein bisschen eng ist es schon. Man muss sich den Aufenthalt in so einem Weinfass vorstellen wie in einem durchdachten Wohnwagen – kein Zentimeter verschenkt und alles drin: eine Doppelbettmatratze, in zwei Fässern sind es sogar zwei übereinander; kleines Klo, Waschbecken, Mini-Schrank davor, Mini-Dusche, Mini-Kühlschrank. Und Klimaanlage, denn es kann ganz schön heiß werden in den Marken.

Die Fässer sind natürlich eine Spur größer als echte Weinfässer, aber auch sie sind rund und aus Holz – und sie tragen hier die Namen der Weine, neben deren Reben sie stehen: Verdicchio, Syrah, Merlot. Drei Schlaffässer gibt es und zwei Bistro-Fässer, außerdem ein Sauna-Fass. Sie stehen mitten im Weinbaugebiet, und wenn man morgens aus dem Fass steigt, blickt man in die bäuerliche Landschaft der Marken, eine Region zwischen Adria und Apennin. Hügel mit Sonnenblumenfeldern, Olivenbäumen und Weinreben, etwa 35 Kilometer vom Meer entfernt, die nächste größere Stadt ist Arcevia. Giorgio hatte die bizarre Idee mit den Fässern. Giorgio gehören die Weinberge daneben, 30 000 Flaschen produziert er jedes Jahr, er gehört zu den Vignaioli delle Marche, einem Verbund von Kleinwinzern, die teilweise auch wenige Betten anbieten. Außerdem führt Giorgio ein paar Kilometer weiter ein Restaurant, das »La Baita« mitten in der Natur. Im Holzfass bekommt man neben der grandiosen Aussicht auch ein umwerfendes Frühstück geliefert und natürlich Wein, empfohlen sei der Verdicchio, zu genießen bei Sonnenuntergang vor dem Fass. Ich habe geschlafen wie ein Baby.

Sogno di Vino

Frazione Montale, 190/c, 60011 Montale, Ancona, Italien

Tel. 0039/333/494 86 21

Übernachtung ab 150 Euro