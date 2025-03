Tierisch guter Urlaub 

Reisen beginnen bei uns oft mit gebrochenen Herzen. Der Hund: am Boden zerstört, wenn er nicht mitdarf. Die Frau: am Boden zer­stört, wenn er nicht mitkann. Die Katze: na ja, ungerührt. Dann bekommen Oma und Opa den Hund sowie Leine, Futter, Katze und Wohnungsschlüssel in die Hand gedrückt, und wir fahren unter Ge­heul des traurigen Hundes. Die tierfreundliche Alternative: Hunde­hotels oder Hotels, die Hunde nicht als störend empfinden. Die man zudem per Auto erreicht in noch hundefreundlicher Entfernung. Und vor Ort sollte es für Menschen wie Hunde gleichermaßen Attraktionen geben.

Vieles davon vereint der »Vinschgerhof« in Südtirol. Da wird der Hund am Empfang nicht weniger nett begrüßt als wir, zum Abendessen kann man den Hund mitnehmen, es gibt einen kleinen, eingezäunten Spielbereich für Hunde – und Hundesitter oder Hundetrainer, die man gegen Aufpreis buchen kann. Und dann sind da noch die Vinschgauer Berge außenherum: In der Hauptsaison finden pro Woche fünf geführte Wanderungen statt, die Hunde dürfen auf drei davon mit, je nach Größe und Fitness des Tiers auch auf alle.

Und wenn Sie gar keinen Hund haben? Dann erst mal vielen Dank, dass Sie überhaupt so weit gelesen haben – es war auch nicht vergeblich, denn der »Vinschgerhof« funktioniert auch ohne Vierbeiner. Der hundefreie Bereich des Restaurants ist sogar ein bisschen schöner, und im Spa-Bereich samt »Sky Whirlpool« ist Fellverbot. Wobei das Hotel neuerdings auch eine Hunde­badewanne hat.

Vinschgerhof

Alte Vinschger Straße 1,

39028 Vetzan-Schlanders, Italien.

Tel. 0039/0473/ 74 21 13.

DZ ab 142 Euro/Nacht, Hund 14 Euro/Nacht.

vinschgerhof.com (Betriebspause bis 3. April)