Eltern-Erkenntnis Nr. 1, zu der selbst die Reiselustigsten irgendwann kommen: Ein Urlaub mit kleinen Kindern ist nur entspannt, wenn die Kinder eine gute Zeit haben. Eltern-Erkenntnis Nr. 2: Das ist – zum Glück? Leider? – auf einem Ferien-Bauernhof östlich von München genauso möglich wie in einem All-inclusive-Resort oder einem von diesen an alles gedacht habenden, aber oft sehr teuren Familienhotels.

Wer faire Preise sucht und von Bayern aus nicht weit wegwill, kann einfach Rosis Nummer wählen. Also Rosi Holzners Nummer, vom Edmeierhof im Chiemgau. Rosi, selbst Mutter, weiß um Eltern-Erkenntnis Nr. 3: Auch Urlaubstage brauchen Struktur. Also ruft Rosi jeden Tag um 16 Uhr die angereisten Kinder zur Stallarbeit, dicke Anführungszeichen bei Arbeit. Mit Gummistiefeln, Schubkarren und kleinen Besen ziehen die Mini-Bauern los: Hallo Ochse, ich hab Heu dabei. Kehren, streicheln, »Ui, die Kuh pieselt!«. Weiter zu den Hühnern, Schweinen, Ziegen. Dann stehen auch schon die Ponys bereit, stolze Kinder mit Leuchtaugen unter Rosis Führung über den Hof zu tragen. Die Eltern führen derweil in ihrer gemütlichen Ferienwohnung einfach mal ein Gespräch zu Ende, nutzen die Sauna oder die Blubberwanne. Es wird Abend. Wo sind eigentlich die Kinder? Ach, beim Lagerfeuer, dort spitzt Rosis Mann gerade Äste fürs Stockbrot. Morgen Chiemsee? Oder doch mal auf die Kampenwand? Einatmen, grasfeuchte Landluft, ausatmen. Wie gut, dass es die Rosi gibt.

Edmeierhof, Rohrigham 8, 83308 Trostberg.

Tel. 08621/616 83.

DZ ab 110 Euro/Nacht, Ferienwohnung ab 180 Euro/Nacht.

Innerhalb der Ferien nur wochenweise Auf­enthalte möglich.