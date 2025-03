Fahrradparadies Kopenhagen

In einer Stadt, in der Fahrradfahrer ständig Vorfahrt haben, es für sie sogar eigene Brücken und Schnellstraßen gibt, sie jede Adresse schneller erreichen, besser bis ans Wasser kommen, in einer Stadt, in der es breite Radwege gibt, überall Radparkplätze, und ohnehin fast alle Menschen Fahrradfahren – da ist es nur konsequent, dass sie einem Gast beim Einchecken im Hotel nicht nur eine Schlüsselkarte, sondern gleich aucheinen Fahrradschlüssel überreichen.

Hier also die besten Ziele für weniger als 15 Minuten Radtour ab dem Hotelfuhrpark: »Das dänische Filminstitut« in der Gothersgade 55, vom Dach aus hat man eine tolle Aussicht über die gesamte Innenstadt von Kopenhagen. Das Kartoffelrækkerne-Viertel, für einen kleinen Rundgang durch das ehemalige Arbeiterquartier, das damals außerhalb der Stadtmauer lag und in dem heute viele Prominente wohnen, darunter die Designerin Stine Goya und die Emily in Paris-Schauspielerin Lily Collins. Das Café Hart Bageri im Galionsvej 41, für einen Blick auf die neu gebaute Hafenstadt. Hier isst selbst der Experimentierkoch René Redzepi gern schnöden Kuchen. Zur Kalvebod Bølge für einen kurzen Schwimmstopp im abgetrennten Badebereich, mit öffentlichem Whirlpool voller Meerwasser. Später zurück ins »Hotel Bella Grande«, Fahrrad vor der Tür parken und zu Abend essen im überdachten Innenhof – den Schlüssel immer in der Hosentasche. Vielleicht braucht man ihn ja später noch mal für einen Absacker in der Bar 1656 in Vesterbro.

Hotel Bella Grande

Vester Voldgade 23, 1552 Kopenhagen

Tel. 0045/70 60/10 21

DZ ab 150 Euro/Nacht.

hotelbellagrande.com