Ungeheuer gut

Man kann natürlich nach Fort Augustus fahren, um das Ungeheuer zu sehen. Die Augen auf Loch Ness geheftet, den Kopf voller Fantasie. Oder man geht ins »The Lovat« und lässt sich auf die Geschichten ein, die dieser verwunschene Ort inmitten der schottischen Highlands noch zu bieten hat. Da ist zum Beispiel die von Bonnie Prince Charlie, dem Thronerben der Familie Stuart, der den britischen König Georg II. stürzen wollte und sich vor seinem Feldzug 1746 in den Baracken verschanzte, auf deren Grundmauern seit 1869 ein Hotel steht. Der junge Prinz, 25 Jahre alt, scheiterte, aber in Schottland besingen sie immer noch seine spektakuläre Flucht, die ihn verkleidet als Zofe Betty Burke zur Insel Skye brachte: »Speed bonnie boat like a bird on the wing, onward, the sailors cry. Carry the lad that’s born to be king, over the sea to Skye.«

Die Geschichte der Gregorys, die das ehemalige Bahnhofshotel im Jahr 2005 übernahmen, ist nicht ganz so wild, dafür hat sie ein Happy End (die Besitzerin Caroline Gregory verliebte sich in den Küchenchef Sean Kelly, gemeinsam zahlten sie ihre zwei Mitbetreiber aus, heute führen sie das Hotel als Paar), und sie weist in die Zukunft: Mit Biomasse-Ofen und regionalen Menüs, wer mag, kann zum Abschied einen Baum spenden. Draußen zieht derweil der Nebel übers Wasser. Bis zum Dinner mit Shetland-Krabben und wildem Knoblauch kann man noch mal eine Weile mit einem Whisky im Samtsessel versinken und weiter auf Loch Ness starren. Hat sich da gerade etwas bewegt?

The Lovat Hotel & Restaurant

Fort Augustus, Inverness-shire, Schottland PH32 4DU

Tel. 0044/1456/45 92 50

DZ ab 155 Euro/Nacht inkl. Frühstück.

thelovat.com