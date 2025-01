Erholung am Märkischen Meer

Noch 1881 schrieb Theodor Fontane: »In Saarow war nicht viel, und als ich mich genugsam davon überzeugt hatte, hielt ich mich auf den See zu.« Doch schon in den 1920er-Jahren erholten sich in Bad Saarow in Brandenburg, nur gut siebzig Kilometer von Berlin entfernt, die Stars der Weimarer Republik. Und das »Märkische Meer«, wie Fontane den Scharmützelsee nannte, den zweitgrößten See Brandenburgs, an dem Bad Saarow liegt, spielt bis heute die stille Hauptrolle.

Im »Nook«, einem neuen Hotel im alten Seepalais, knüpfen die Betreiber mit zwei kleinen Saunen und freiem Eintritt in die nur fünf Minuten entfernte Therme an die alten Kurtraditionen an, erweitern das übliche Programm aber noch durch Yoga, Klangbäder und Zugang zum hauseigenen Komoot-Account mit den besten Wander-, Rad- und Joggingstrecken der Region. Ein Ziel: Hof Marienhöhe in den Ausläufern der Rauener Berge, einer der ältesten biologisch-dynamisch arbeitenden Bauernhöfe in Deutschland, gegründet 1928, und einer der Musterhöfe der von Rudolf Steiner angeregten Demeter-Bewegung. Von dort stammen auch viele Zutaten des sehr guten Frühstücks im »Nook«. Dazu gibt es einen direkten Seezugang mit eigenem Steg und natürlich den Ort Bad Saarow selbst. Im kleinen Kino laufen aktuelle Filme, und im exzellenten Restaurant »Kin« wird Apfel-Tarte mit Kürbis und Schafskäse serviert oder Pulled Pork vom Wildschwein. Das macht nicht nur Berlinerinnen und Berliner froh.

