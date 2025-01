Pariser Chic trifft Wiener Schmäh

Die Aussichten könnten besser sein: Drei Tage Regen sind für die Kurzreise nach Wien angesagt. Die gute Nachricht: Der Brunch im »Hotel Motto« auf der Haupteinkaufsmeile Mariahilfer Straße ist Stadtgespräch. Bis man sich durch die Karte (Arme Ritter mit Salzkaramell oder Crêpes mit Tomaten-Paprika-Tajine) probiert hat, das dauert. Serviert wird es à la carte im Restaurant »Chez Bernard« im siebten Stock. Das Sauerteigbrot und fluffige Pains au chocolat kommen aus der hauseigenen Bio-Bäckerei. Das Gebäude beherbergt schon seit 1665 Hotels, im 19. Jahrhundert etwa das bei Künstlern und Autoren beliebte »Hotel Kummer«.

»Das Motto« hat der bekannte Wiener Gastronom Bernd Schlacher im Herbst 2021 eröffnet. Die 91 Zimmer und Suiten sind mit Möbeln von regionalen Manufakturen eingerichtet. Im Bad stehen nach Kräutern duftende Duschgels. Neben einer klassischen Minibar gibt es eine kleine Cocktailbar, inklusive Shaker, frischer Zitrone und Drink-Rezepten. Man müsste das Zimmer also nicht so schnell verlassen, aber schade wäre es schon. Jede Ecke im Haus ist begrünt. Bei einer Führung ist zu erfahren, dass die Kronleuchter aus dem Pariser »Ritz« stammen und die pinkfarbene meterhohe Skulptur eines Lemurenkopfs vom Wiener Bildhauer Franz West, eine wilde Mélange aus Pariser Chic und Wiener Schmäh. Bei schönem Wetter zieht die Aussicht von der Dachterrasse auch externe Gäste an. Rauszugehen lohnt sich aber auch, eh klar, man ist ja schließlich in Wien.

Hotel Motto

Mariahilfer Straße 71 a

1060 Wien, Österreich

Tel. 0043/1/581 45 00

DZ ab rund 190 Euro