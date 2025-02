Kleines Häuschen, große Entspannung 

Manchmal hat das Glück fünf Ecken. Etwa, wenn es die Gestalt eines riesigen Fensters annimmt, so wie in Groß Nemerow, Mecklenburg-Vorpommern. Dort stehen am Saum des Naturschutzgebiets Nonnenhof, einen Katzensprung vom Tollensesee entfernt, vier hölzerne Tiny Häuser. Und jedes von ihnen verfügt über so ein Glücksfenster, durch das nicht nur Sonnenauf- und -untergang, sondern auch Regenschauer und Windstöße zum wunderschönen Spektakel werden. Auf der Sitzbank davor kann man es sich mit Decken und Kissen gemütlich machen und dem Gänseschwarm in der Ferne beim Formieren zuschauen – oder einfach die Wiesenblumen auf der anderen Seite der Scheibe zählen.

Das Haus, das an dem Fenster dranhängt, ist klein und perfekt für ein Paar. Man kann aber auch zu viert kommen, wenn man sich untereinander sehr mag. Die Ausstattung ist so sparsam wie durchdacht. Trotz Mini-Küche gibt es eine Spülmaschine, viel Holz sorgt für Wärme, die Möbel stiften Ambiente. In einer großen Schublade finden sich Schachspiel, Sportmatte und ein Fernglas zum Vögelbeobachten, auf der großzügigen Terrasse eine Feuerschale. Und nur wenige Barfußschritte entfernt steht eine Sauna (jedes Haus hat ihre eigene) mit bodentiefen Fenstern und Blick ins Grüne. Natürlich kann man die Natur drum herum nicht nur bewundern, sondern auch erkunden, Borkenkäfertunnelmuster erspähen, in den Tollensesee springen, einer Ringelnatter begegnen. Was als Auszeit begonnen hat, kann so noch zum richtigen Abenteuer werden.

Auszeit Tollensesee

Am Nonnenbachtal

17094 Groß Nemerow, Deutschland

Tel. 0179/266 67 81

Cabin für mindestens zwei Nächte und bis zu vier Personen ab 149 Euro/Nacht.

auszeit.io