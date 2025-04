Für dieses Hotel wurde sogar die Mauer versetzt

Müssen Sie beruflich nach Berlin oder planen Sie, dort die Nächte durchzufeiern? Wollen Sie eine Sightseeing-Liste abhaken oder, Mist, haben Sie gerade ihre Wohnung verloren oder Ihre Beziehung beendet und müssen schnellstmöglich in Berlin irgendwo unterkommen? Dann hereinspaziert in diesen Text, ja, Sie alle. Das ist nämlich das Gute am Aparthotel »Locke at East Side Gallery«: Hier kann man eine Nacht bleiben oder für eine längere Zeit. Das Hotel ist das Schweizer Taschenmesser unter den Übernachtungsmöglichkeiten in Berlin – kann alles, passt immer.

Allein die Lage ist schon so multifunktional: im Dreieck der Stadtviertel Mitte, Friedrichshain und Kreuzberg. Da sind Gentrifizierung, alternative Szene und Business-Meetings gleichermaßen in Laufnähe. Vor der Tür stehen die berühmten bemalten Reste der Berliner Mauer (Breschnew-Honecker-Kuss), man kann aber auch im nahen Gör­litzer Park mal gucken, was dran ist an all den Boulevard-Schlagzeilen. Und die nur 500 Meter entfernte »Uber Arena« bietet als große Eventhalle 2025 von Lady Gaga über Mumford & Sons bis zu den Eisbären Berlin für jeden etwas. Die Studios und Suiten des Hotels haben Küchenzeilen und bequeme Möbel (kon­trastiert von gewollt kargen Betonwänden), die Rezeption hat 24 Stunden offen, es gibt ein Gym, und Partys im Zimmer sind erlaubt (laut Webseite). Selbst historisch interessierte Kapitalismuskritiker sind im »Locke at East Side Gallery« richtig: Im Rahmen der Bauarbeiten wurden Mauerteile versetzt – ick gloob, ick spinne!

»Locke at East Side Gallery«

Mühlenstr. 61–63, 10243 Berlin

Studio ab 80 Euro/Nacht ohne Frühstück.

Über lockeliving.com