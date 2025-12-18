Ihr Kinderlein, kommt!

Wer mit Kindern und deren Anhang in den Skiurlaub will, bucht entweder viele Hotelzimmer, was teuer wird. Oder man mietet eine Ferienwohnung und steht den Rest des Urlaubs am Bolognese-Topf in der Küche, wartet an der Supermarktkasse mit Massen von Kaminwurzen und Manner-Schnitten oder sammelt unzählige, auf dem Boden liegende Skisocken ein.

Anders ist es in den neuen Eco-Lodge-Apartments des Familienhotels »Maria« im Skigebiet Obereggen in Süd­tirol: In den zehn Wohnungen können bis zu sechs Familienmitglieder Urlaub machen, aber – gegen Gebühr – auch alle Services des Hotels schräg gegenüber nutzen: Frühstücksbuffet, Drei-Gänge-Menü am Abend, Schwimmbad und Spa, Kinderclub. Wer lieber im Apartment bleibt, kann einen Koch oder BBQ-Service buchen – oder für sich einkaufen lassen: Milch, Eier, Brot nimmt man aus einem Schrank vor dem Apartment, den man mit der Zimmerkarte öffnet. Die Wohnungen heißen »Sky Loft« oder »Alpine Family« und sind mit viel Holz gebaut, trotzdem sehr hell durch die hohen Fensterfronten.

Das Hotel bietet zudem einen Service an, der Kinder zum Skikurs an den Lift bringt und dann wieder abholt. Foto: Alex Filz

Der Ausblick von der Terrasse schweift über das Farbspiel der Lärchenwälder, man schaut den Galloway-Rindern auf der Weide gegenüber beim Wiederkäuen zu, die Dolomiten wie Ausrufezeichen im Hintergrund. Dazu gibt es im Skigebiet Obereggen neben Funparks auch eine alpine Schienenrodelbahn, außerdem handgemachte Nudeln und Pizza auf den Hütten. Nur das mit den Skisocken bleibt ein Problem.



Eco Lodges Maria

Obereggen 19, 39050 Deutschnofen, Italien

Tel. 0039/0471/61 57 72

je nach Saison ab 190 Euro für 2 Personen/Nacht, Kinder 19 bis 90 Euro. lodge-maria.com