Altstadtträume

Lage, Lage, Lage, das ist das ewige Mantra der Immobilienwirtschaft – und der Städtereisenden. Man hat ja oft nur ein oder zwei Tage Zeit, um so viel wie möglich zu sehen. Und dann gibt es wenig Schlimmeres, als in einer architektonisch so reichen Stadt wie Vilnius ein Hotel an einer gesichtslosen Ausfallstraße gebucht zu haben. Wo man doch genauso gut in einem renovierten Palais aus dem 17. Jahrhundert übernachten kann, und das auch noch mitten in der Altstadt.

Besagtes Palais beherbergt nämlich mittlerweile das »Hotel Pacai«, und von dort ist man innerhalb weniger Spazierminuten fast überall, wo man in Vilnius gewesen sein will: im Kreativviertel Užupis, in der Kirche der Heiligen Anna, im Museum für zeitgenössische litauische Kunst und in der Markthalle Halės Turgus, wo man neben Šaltibarščiai, einer köstlichen kalten Rote-Bete-Suppe, alles probieren kann, was die litauische Küche zu bieten hat. Wer danach noch hungrig ist, reserviert einen Tisch im Hotelrestaurant und isst den Lieblingsnachtisch der Küchenchefin Goda Juknaitė: dekonstruierten Blätterteigkuchen mit Mohn und Hefeflocken-Butter-Eis, angelehnt an ein Rezept ihrer Großmutter.

Gut ausgeschlafen, könnte man am nächsten Tag in die 30 Kilometer entfernte Stadt Trakai fahren. (Auf Anfrage fährt einen auch das Hotel.) Dort steht eine Wasserburg, und der Ausflug ist besonders im Winter schön, wenn der See zugefroren ist und man Schlittschuh fahren kann.

Hotel Pacai, Didžioji 7, 01128 Vilnius

Litauen, Tel. 00370/5/277 00 00

DZ inkl. Frühstück ab 188 Euro/Nacht

hotelpacai.com