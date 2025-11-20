Wo der Wind schon nach Küste riecht

Abgebrühte Vielreisende steigen in Städten oftmals in den einschlägigen Design-Budget-Hotelketten ab. Dagegen ist nichts zu sagen, außer vielleicht, dass einem bei so einem standardisierten Erlebnis der halbe Zauber eines Hotelbesuchs fehlt. Und dass man morgens mitunter lange nachdenken muss, wo man eigentlich aufgewacht ist, weil nichts im Hotel darauf hinweist.

In Hamburg ist das »The George« die bessere Alternative. Kostet nicht viel mehr als ein Kettenhotel und hat in seinen Zimmern ein sehr wohnliches Interieur.



Es liegt im Viertel St. Georg (also fußläufig zum Hauptbahnhof) und in zweiter Reihe an der Außenalster, was nicht schlimm ist. Denn das Hotelgebäude ist ein bisschen höher als die erste Reihe und hat eine Dachterrasse. Von dort (und den Zimmern im obersten Stockwerk) ist man diesem innerstädtischen Binnensee so nah, dass man fast bereit wäre, Aufpreis zu bezahlen. Muss man aber nicht. Man kann in Ruhe den Segelschulen und Ruderclubs auf dem Wasser zusehen und feststellen, dass der Wind schon sehr nach Küste riecht.



Ist man solcherart hanseatisch befriedigt, kann man zum Abendessen einfach mit dem Lift bis nach unten fahren. Dort ist das Restaurant »DaCaio«, ein Terrassen-Italiener, wie er für Hamburg typisch ist – mit diesem wunderbaren Zirkus aus Nudeln im Parmesanlaib, altem Balsamico und ein wenig Grandezza. Das macht Spaß, und während man isst, kommt halb St. Georg auf einen Drink an der Bar vorbei. Also, wenn schon vielreisen, dann bitte so.



The George, Barcastraße 3, 22087 Hamburg

Tel. 040/280 03 00

DZ ab 140 Euro/Nacht.

thegeorge-hotel.de