Fantastisch für Fotos

Auf der goldenen Plakette am Hauseingang steht eingraviert der Hotelname, darüber schweben eine rote Wes-Anderson-hafte Markise und romantisch verzierte Balkongeländer – schon beim Rein­gehen ist im »The Vintage« die ganze Zeit der Gedanke: Das wäre doch ein schönes Foto. Oder das. Oder das. Im Inneren geht es so weiter: Egal wo man hinsieht, ob in die Hotelbar im Erdgeschoss, ins Restaurant eine Etage tiefer, in die Zimmer und Suiten oder auf die Dachterrasse, in diesem Hotel ist alles so hübsch, wie man es auf Instagram andauernd präsentiert bekommt: erdige Farbtöne, Grünpflanzen, Retro-Telefone, Mid-Century-Möbel. Sogar im Kraftraum sind die Wände rosafarben. Ja, und selbst die Zahnpasta im »The Vintage« sieht gut aus!

Ein paar Gehminuten vom Hotel entfernt liegen der Botanische Garten und das charmant gealterte Naturhistorische Museum, wo Dinosaurierskelette nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Foto: privat

Zum Frühstück gibt es dann Avocado-Toast und Açaí-Bowl sowie Pastéis de Nata und schöne Butter (von Manteiga Boua, was übersetzt »gute Butter« heißt), die wäre auch ein gutes Insta-Motiv, ist aber vor allem extrem lecker.

Das Schönste ist allerdings, dass man nach einem langen Tag in Lissabon, an dem man gerne mal 20 000 Schritte geht, noch dem Spa einen Besuch abstatten kann, was in einem Stadthotel ja überhaupt nicht selbstverständlich ist. Doch im Untergeschoss wartet ein (natürlich) sehr schön designter Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und kleinem Pool. Hier ist das Licht gedimmt, und damit ist es viel zu dunkel für gute Fotos. Zum Glück, dann legt man das Handy auch mal zur Seite.

»The Vintage«

R. Rodrigo da Fonseca 2

1250–191 Lissabon, Portugal

Tel. 0351/21/040 54 00

DZ ab 170 Euro/Nacht

