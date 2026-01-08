Der langjährige Motorsportchef von Red Bull fühlte sich anscheinend noch nicht komplett ausgelastet, jedenfalls hat er sich in seiner Heimatstadt Graz noch vier Hotels zugelegt. Jetzt ist er 82 und schaut im »Schlossberghotel« oft selbst nach dem Rechten, wohl auch weil dort in den Gängen ein Großteil seiner Sammlung von österreichischer moderner Kunst hängt. Die Einrichtung ist dezent klassisch: wenige Sessel vor der Rezeption, kleine Sauna, großes Frühstücksbuffet – mehr braucht man auch nicht in dieser lebendigen Universitätsstadt. Hoch auf den Schlossberg, das Wahrzeichen der Stadt, fährt eine Bahn wenige Meter neben dem Hotel los, hinunter kann man auch in einer Röhre rutschen, dazwischen ein Konzert besuchen oder in einem Restaurant essen, mit Aussicht auf eine der größten erhaltenen zusammenhängenden Altstädte Europas.

In einem Bergstollen fährt eine Märchenbahn, und für die etwas Älteren gibt es einen Techno-Club. Tim Raue, der Berliner Sterne-Koch, hat in der Altstadt einen Zweitwohnsitz mit seiner Grazer Ehefrau. Er empfiehlt Käsekrainer und Steirer Hotdog am »Standl 5« auf dem Hauptplatz oder Häppchen zu steirischen Weinen bei »Frankowitsch« ein paar Gassen weiter. Ich rate darüber hinaus zur Schlagrolle im »Café Sorger«: Blätterteig mit Sahne und Marillenmarmelade gefüllt und Schokolade außen herum. Über die kommunistische Bürgermeisterin habe ich übrigens nur Gutes gehört.

Auch die Zimmer des »Schlossberghotels« sind schlicht und stilvoll eingerichtet. Foto: Kyrillos Mikhail

Schlossberghotel

Kaiser-Franz-Josef-Kai 30, 8010 Graz, Österreich

Tel. 0043/316/807 00

DZ ab 140 Euro/Nacht

schlossberghotel.at