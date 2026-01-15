Neuer Hype, alter Charme

Wir kamen maximal voreingenommen in dieses Hotel. Früher hatte in diesem Altbau in Prenzlauer Berg nämlich das »Ackselhaus« residiert, unsere Lieblingsherberge für Freunde und Familie, als wir noch selbst in Berlin wohnten. Einmal hatten wir hier sogar unseren Hochzeitstag verbracht, wegen der romantischen Zimmer. Vor allem aber gab es diesen Innenhof mit Goldfischteich, Blumenkübeln und Wintergarten mit Korbmöbeln, in dem wir als junge Eltern in einen komatösen Mittagsschlaf fielen. Jetzt, Jahre später und selbst zu Besuch in Berlin, mussten wir feststellen, dass Name und Besitzer gewechselt hatten. Das »Ackselhaus« ist nebenan noch mit einigen Zimmern vertreten, doch der größere Teil heißt nun »Belfort« und gehört zur rasant expandierenden Hotelkette »Numa«, die viel auf Selbsthilfe per KI und App statt auf Personal setzt. Das wollen wir aus Prinzip nicht gut finden. Aber Preis und Lage am Wasserturm sind immer noch unschlagbar.

Die Zimmer haben eine neue Einrichtung, der Blick in den Hof ist der Alte.

Und siehe da: Statt eines Schlüssels an der Rezeption bekommt man zwar jetzt einen Pin-Code per Mail, doch sonst ist der Charme des Hauses der alte. Der hübsche Innenhof, die Balustraden-Gänge, auf denen man draußen sitzen kann. Zähneknirschend müssen wir zugeben, dass die Zimmer moderner und sogar schöner eingerichtet sind – früher kamen sie vielleicht doch etwas esoterisch daher. Zusätzlich kann man jetzt große Studios mit Küchenzeile für Familien buchen. Ob diese gaga Flamingo-Schwimmreifen schon immer im Hof hingen, wissen wir nicht. Ist auch niemand mehr da, den man fragen könnte.

Numa Belfort

Belforter Str. 24, 10405 Berlin

Tel. 030/31 19 61 17

DZ ab 109 Euro/Nacht (Mitglieder bekommen 15 Prozent Rabatt)

numastays.com