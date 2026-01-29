Wer hier nur schlafen will, verpasst das Beste

Erst Ramen schlürfen, dann eine Runde flippern, im Gemeinschaftsraum mit anderen Leuten die Reality-Show RuPaul’s Drag Race gucken, sich am Abend mit Pizza aufs Zimmer zurückziehen oder mit der Familie von nebenan einen Karaoke-Contest starten: So könnte ein Tag im »Hotel Jost« aussehen. Denn das Haus in Lille, Nordfrankreich, ist eine Übernachtungswundertüte: ein bisschen Hotel, ein bisschen Hostel, Veranstaltungsort und Co-Working-Space.

Dass sich das »Jost« nicht als reines Hotel versteht, fällt schon in der Lobby auf. Rechts der Empfang, links Schließfächer für das Gepäck – und daneben ein Weinladen. Hinter der Glastür am Ende der Lobby duftet es ab dem späten Vormittag nach Kurkuma, Pizzateig und Sojasauce. Anstelle eines Restaurants hat das Hotel einen Food Court mit einigen Ständen. Dort kann man sich für eine geschmackliche Weltreise ausrüsten, vom libanesischen Lunch bis zum indischen Mitternachtssnack. Abends kann es im »Jost« auch mal lauter werden. Der hintere Bar-Bereich mit Karaoke-Kabine ist so groß wie eine Disco und wird auch manchmal für Partys genutzt.

Wer sich nach Privatsphäre sehnt, kann sich im privaten Doppel-Zimmer zurückziehen.

In den Hotelzimmern im obersten Stock ist davon aber nichts zu hören. Die sind mal weiträumig mit bodentiefen Fenstern, mal kuschelig mit Mezzanine-Bett. Manche Zimmer teilen sich ein Bad auf dem Flur. Andere haben mehrere Schlafkabinen mit Vorhängen für die Privatsphäre. Preislich ist alles drin, von rund 30 bis 300 Euro pro Nacht. Wer für das Geld nur schlafen will, verpasst das Beste.

Hotel Jost

10 Rue Meurein, 59000 Lille, Frankreich

Tel. 0033/339 49 00 50

Hostel-Bett ab 30 Euro/Nacht, DZ ab 60 Euro/Nacht

jostlille.com